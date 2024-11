Inscrições no concurso para professor da rede municipal de Natal começam nesta segunda (25)

As inscrições para o concurso público para professor da Rede Municipal de Ensino de Natal começaram nesta segunda-feira (25) e seguem até o dia 16 de dezembro. São oferecidas 710 vagas, para regime de trabalho semanal de 30 horas e remuneração inicial de R$ 3.315,41.

As inscrições custam R$ 100 e podem ser feitas exclusivamente pela internet.

Os candidatos que desejarem solicitar a isenção da taxa de inscrição podem realizar o pedido entre os dias 25 de novembro e 2 de dezembro. O resultado da isenção vai ser divulgado no dia 6 de dezembro.

O processo seletivo será composto por prova objetiva e redação, que serão aplicadas no dia 12 de janeiro de 2025, nos municípios de Natal, Caicó e Mossoró.

A informação sobre os locais de realização das provas estará disponível para consulta no site da Comperve a partir do dia 8 de janeiro. Após a realização das etapas, o resultado final dos aprovados será publicado no dia 25 de março de 2025.

Há vagas para Professor Pedagogo, Professor de Artes em diferentes áreas (como Dança, Teatro, Música e Artes Visuais), Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, além de disciplinas como Geografia, História, Língua Portuguesa, Inglês, Matemática e Ciências da Natureza.

O concurso estabelece 37 vagas destinadas para as pessoas com deficiência física (PCD), – 124 vagas para negros/pardos e 531 vagas para a ampla concorrência.