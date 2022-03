Inscrições dos cursos técnicos ofertados aos agentes de saúde encerram nessa sexta-feira

A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS ) iniciou nesta semana, as inscrições do processo seletivo para os cursos técnicos gratuitos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias (ACE), ambos na modalidade de ensino a distância (EAD), com momentos presenciais.

O processo seletivo é voltado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACE), trabalhadores ativos do Sistema Único de Saúde (SUS), que exerçam atividade profissional nos municípios que aderiram ao Programa Saúde com Agente do Ministério da Saúde.

O município de Mossoró está apto para participar dessa seleção e, quem desejar participar, tem até ás 23h59 dessa sexta-feira, 18, para realizar as inscrições. Os interessados devem ter formação de nível médio ou estarem cursando o último ano do Ensino Médio; ou matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio.

A UFRGS disponibilizará 200.000 vagas, sendo 138.000 vagas para ACS e 62.000 vagas para ACE. Eles serão ofertados pela UFRGS na modalidade a distância, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Conasems. Ambos os cursos também contarão com atividades presenciais, práticas, a serem realizadas no local de trabalho do Agente de Saúde.

No ato da inscrição, cada candidato deverá escolher uma única opção de curso e deverá preencher um Formulário Eletrônico (no link disponível acima), fornecendo, obrigatoriamente, os dados solicitados, incluindo o número do seu CPF, número de telefone e um endereço de e-mail válido.

Confira os detalhes no cronograma:

Período de Inscrição: 14/03/2022 a 18/04/2022

Período de Avaliação: 14/03/2022 a 09/05/2022

Período de Divulgação: 09/05/2022 a 31/12/2022