Inscrições do concurso público para professores no RN encerram nesta quinta-feira (21)

Certame oferece 598 vagas em diversas áreas, com provas previstas em quatro etapas e inscrição no valor de R$ 150.

Por g1 RN

19/11/2024 16h49 Atualizado há 45 minutos

Inscrições para concurso podem ser realizadas até quinta-feira (21) — Foto: Luiza Tenente/g1

As inscrições para o concurso público para professores no Rio Grande do Norte encerram nesta quinta-feira (21), às 16h. Serão ofertadas 598 vagas para cargos efetivos de professores e especialistas em educação.

O concurso tem uma taxa de inscrição no valor de R$ 150,00. As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As vagas abrangem todas as 16 Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIRECs) do Rio Grande do Norte.

O processo seletivo terá quatro etapas. Primeiro acontece a realização da prova objetiva e discursiva, com caráter eliminatório e classificatório. Em seguida, com caráter apenas classificatório, a titulação comprovada dos candidatos será analisada.

Para finalizar as duas últimas etapas serão de perícia médica e heteroidentificação, respectivamente.

A prova objetiva terá 65 questões, sendo 20 de língua portuguesa, 10 de Fundamentos da educação, 5 de raciocínio lógico-matemático, 5 de direitos humanos, ética e cidadaniace outras 25 questões de conhecimentos específicos que será segundo o conteúdo programático de cada cargo e disciplina escolhido pelo candidato.

Vagas

Ao todo o concurso tem um total de 598 vagas distribuídas entre várias especialidades. A seleção tem uma reserva de vagas de 10% para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros segundo a legislação vigente no Brasil.