Inscrições de artistas e apresentadores para o MCJ 2021 Virtual terminam nesta quarta-feira (26)

Artistas e apresentadores interessados em participar da edição 2021 do Mossoró Cidade Junina Virtual tem até quarta-feira (26) para fazer a sua inscrição e credenciamento no Chamamento Público nº 02/2021.

O período de inscrição foi aberto no último dia 11 de maio pela Secretaria Municipal de Cultura em razão da preparação dos processos de contratação e cronograma geral da programação. O prazo foi aberto após publicação do Chamamento Público no Jornal Oficial de Mossoró (JOM). Os documentos necessários para realizar inscrição estão disponíveis no edital.

Os artistas e apresentadores terão que comparecer com documentação prevista no edital no horário das 7h30 às 13h, na sala de licitação da Diretoria Executiva de Licitações, Contrato e Compras, localizada na rua Idalino de Oliveira Nº 106, Centro.

Depois do encerramento do credenciamento do Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual, o edital ficará aberto por um ano para receber inscrições e credenciar artistas em outros eventos promovidos pela Secretaria de Cultura.

Apresentações

A Secretaria de Cultura informa que o tempo de duração de cada apresentação no polo Shows em palcos (Teatro Dix-Huit Rosado e Teatro Lauro Monte Filho), onde se apresentarão as bandas para transmissão online, exigirá um repertório equivalente a 45 minutos, podendo haver intervalo de tempo entre as chaves do repertório.

Para categoria voz e violão e Trios de diversos gêneros musicais que acontecerão no polo Cidadela Virtual e no polo de Cultura Popular, exigirá um repertório equivalente a 30 minutos, também podendo haver intervalo de tempo entre as chaves do repertório.