Inscrições abertas para Front da Inclusão do Mossoró Sal e Luz

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), disponibiliza nesta terça-feira (16), o formulário de inscrições para as Pessoas com Deficiência (PcD) que queiram participar do “Font da Inclusão” no evento Mossoró Sal & Luz.

Estão sendo disponibilizadas 70 vagas por noite, totalizando 280 vagas nos quatro dias de evento. Cada participante pode escolher um dia do evento e todos têm direito a acompanhante.

As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHx1EmnZJZ2TWwBOspdsDDtkU7svE8t4c41g4CnTndN7mKzw/viewform.