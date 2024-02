Inmet renova alerta de chuvas intensas para Natal e mais 115 cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de chuvas intensas para 116 cidades do Rio Grande do Norte, incluindo a capital Natal. O novo aviso vale até 10h do domingo (25).

No alerta amarelo, as chuvas variam entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há, nesse tipo de alerta, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas .

Recomendações

Em caso de chuva intensa e rajadas de vento, é recomendado:

não se abrigar debaixo de árvores;

não estacionar veículos próximos a torres de transmissão, e placas de propaganda;

se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; e

em caso de necessidade, acionar Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades no alerta amarelo

Acari

Assú

Afonso Bezerra

Alto do Rodrigues

Angicos

Apodi

Areia Branca

Arez

Augusto Severo

Baía Formosa

Baraúna

Barcelona

Bento Fernandes

Bodó

Bom Jesus

Brejinho

Caiçara do Norte

Caiçara do Rio do Vento

Campo Redondo

Canguaretama

Caraúbas

Carnaúba dos Dantas

Carnaubais

Ceará-Mirim

Cerro Corá

Coronel Ezequiel

Currais Novos

Equador

Espírito Santo

Extremoz

Felipe Guerra

Fernando Pedroza

Florânia

Galinhos

Goianinha

Governador Dix-Sept Rosado

Grossos

Guamaré

Ielmo Marinho

Ipanguaçu

Itajá

Jaçanã

Jandaíra

Januário Cicco

Japi

Jardim de Angicos

João Câmara

Jucurutu

Jundiá

Lagoa d’Anta

Lagoa de Pedras

Lagoa de Velhos

Lagoa Nova

Lagoa Salgada

Lajes

Lajes Pintadas

Macaíba

Macau

Maxaranguape

Montanhas

Monte Alegre

Monte das Gameleiras

Mossoró

Natal

Nísia Floresta

Nova Cruz

Paraú

Parazinho

Parelhas

Parnamirim

Passa e Fica

Passagem

Pedra Grande

Pedra Preta

Pedro Avelino

Pedro Velho

Pendências

Poço Branco

Porto do Mangue

Pureza

Riachuelo

Rio do Fogo

Ruy Barbosa

Santa Cruz

Santa Maria

Santana do Matos

Santo Antônio

São Bento do Norte

São Bento do Trairí

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

São José do Campestre

São Miguel do Gostoso

São Paulo do Potengi

São Pedro

São Rafael

São Tomé

São Vicente

Senador Elói de Souza

Senador Georgino Avelino

Serra Caiada

Serra de São Bento

Serra do Mel

Serrinha

Sítio Novo

Taipu

Tangará

Tenente Laurentino Cruz

Tibau

Tibau do Sul

Touros

Triunfo Potiguar

Upanema

Várzea

Vera Cruz

Vila Flor