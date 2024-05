Inmet publica aviso de chuvas intensas para 12 cidades do RN; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de chuvas intensas para 12 municípios do Rio Grande do Norte nesta terça-feira (14). O alerta, de legenda amarela (menor grau de severidade), já está em vigor e segue até às 10h da manhã desta quarta-feira. As cidades potiguares listadas estão distribuídas nas regiões Oeste e Central do estado [veja no fim do texto].

De acordo com a publicação, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

O aviso ainda alerta para baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também há instrução para evitar uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser consultadas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja cidades potiguares sob aviso de chuvas intensas:

Assu

Alto do Rodrigues

Areia Branca

Baraúna

Carnaubais

Grossos

Macau

Mossoró

Pendências

Porto do Mangue

Serra do Mel

Tibau