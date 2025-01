Inmet mantém alerta de chuvas para todo o estado do Rio Grande do Norte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o alerta de perigo potencial para chuvas no estado na manhã desta terça-feira 14. O aviso teve início às 10h00 desta terça e segue em vigor até a manhã desta quarta-feira 15.

De acordo com o alerta, as chuvas podem variar entre 20 e 30 mm/h ou atingir até 50 mm/dia, com ventos fortes de 40 a 60 km/h. O Inmet também destaca possíveis riscos, como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As orientações incluem evitar abrigar-se debaixo de árvores e estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda durante as rajadas de vento.

Além disso, recomenda-se não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Em caso de emergência, os cidadãos devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.