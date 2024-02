Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes para 164 municípios do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo devido a chuvas intensas que estão previstas para todas as regiões do Rio Grande do Norte. Segundo a previsão, as chuvas podem se iniciar a partir das 10h desta quinta-feira, até às 10h da sexta-feira 16. O aviso abrange 164 municípios potiguares.

Conforme o Inmet, as precipitações devem oscilar entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a 100 mm por dia, acompanhadas por ventos fortes que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km por hora.

Há o risco de ocorrência de cortes no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Diante de rajadas de vento, recomenda-se evitar abrigar-se debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Além disso, é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.