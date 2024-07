Inmet emite alerta de baixa umidade para 39 municípios do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade que atinge 39 municípios das regiões Central e Oeste potiguar. O alerta amarelo teve início às 11h desta terça-feira e vai até às 19h do mesmo dia.

O Inmet ainda informou que, para este aviso, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Além disso, como forma de instruir a população, o instituto indica que as pessoas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas e também evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Confira os municípios do RN afetados pela baixa umidade nesta terça

Água Nova

Alexandria

Almino Afonso

Antônio Martins

Apodi

Coronel João Pessoa

Doutor Severiano

Encanto

Francisco Dantas

Frutuoso Gomes

Itaú

Jardim de Piranhas

João Dias

José da Penha

Lucrécia

Luís Gomes

Major Sales

Marcelino Vieira

Martins

Paraná

Patu

Pau dos Ferros

Pilões

Portalegre

Rafael Fernandes

Rafael Godeiro

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

São Francisco do Oeste

São Miguel

Serra Negra do Norte

Serrinha dos Pintos

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Umarizal

Venha-Ver

Viçosa