Inmet emite alerta de acumulado de chuva para Natal e mais 22 municípios do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta terça-feira (3), um alerta para acumulado de chuva em Natal e mais 22 municípios do Rio Grande do Norte. Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, que integram a região metropolitana de Natal, também estão sob o aviso.

O aviso laranja, com grau de severidade perigo, é válido a partir das 10h desta terça-feira, e vale até as 10h da quarta-feira (5).

De acordo com o comunicado emitido pelo instituto, a previsão é de chuvas entre 30 a 60mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos e rios, em cidades com tais áreas de risco.

Neste cenário, o Inmet recomenda que seja evitado enfrentar o mau tempo, observar alterações nas encostas. Se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de situação de inundação, ou similar, proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira os municípios que estão em alerta

Arês

Baía Formosa

Canguaretama

Ceará-Mirim

Espírito Santo

Extremoz

Goianinha

Macaíba

Maxaranguape

Montanhas

Monte Alegre

Natal

Nísia Floresta

Parnamirim

Pedro Velho

Pureza

Rio do Fogo

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

Senador Georgino Avelino

Tibau do Sul

Touros

Vila Flor