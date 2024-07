Inmet emite alerta amarelo de chuvas para Natal e outras 55 cidades

O Instituto Nacional de Metereologia emitiu um alerta amarelo (que indica perigo potencial) de chuvas para Natal e outros 55 municípios do Rio Grande do Norte. O informe, que foi publicado durante a manhã desta sexta-feira (5), é válido até a manhã deste sábado (6).

De acordo com o instituto, as chuvas devem ter um registro entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. É Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

Como orientações, a população deve estar atenta aos seguintes cuidados:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Leia a lista de cidades listadas abaixo:

Arês

Baía Formosa

Bento Fernandes

Bom Jesus

Brejinho

Caiçara do Norte

Canguaretama

Ceará-Mirim

Espírito Santo

Extremoz

Galinhos

Goianinha

Guamaré

Ielmo Marinho

Jandaíra

Januário Cicco

Jardim de Angicos

João Câmara

Jundiá

Lagoa de Pedras

Lagoa Salgada

Macaíba

Maxaranguape

Montanhas

Monte Alegre

Natal

Nísia Floresta

Nova Cruz

Parazinho

Parnamirim

Passagem

Pedra Grande

Pedra Preta

Pedro Velho

Poço Branco

Pureza

Riachuelo

Rio do Fogo

Santa Maria

Santo Antônio

São Bento do Norte

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

São Miguel do Gostoso

São Paulo do Potengi

São Pedro

Senador Elói de Souza

Senador Georgino Avelino

Serra Caiada

Serrinha

Taipu

Tibau do Sul

Touros

Várzea

Vera Cruz

Vila Flor