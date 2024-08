Inmet alerta para risco de vendavais e baixa umidade em cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas meteorológicos que abrangem cidades do Rio Grande do Norte. O primeiro aviso amarelo é para o risco de vendaval em todos os municípios potiguares. O segundo é o de baixa umidade em 78 cidades, principalmente das regiões Oeste e Central.

O aviso de perigo potencial de vendaval foi emitido ainda na manhã de quarta-feira (31) e vale até às 18h desta sexta-feira (2). Segundo o instituto, há previsão de ventos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h, além de baixo risco de queda de galhos de árvores.

Em caso de rajadas de vento, o órgão orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

O alerta de baixa umidade foi emitido às 11h e vale até a noite desta quinta-feira (1º) em 78 municípios potiguares. A previsão é de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, causando baixo risco de incêndios florestais e à saúde humana.

As orientações do Inmet à população local é o consumo de bastante líquido, bem como evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

