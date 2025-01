Inmet alerta para chuvas intensas em todo o Rio Grande do Norte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todo o Rio Grande do Norte. Nos últimos dias, pelo menos outros dois avisos também haviam sidos emitidos pelo órgão, mas não atingiam parte do litoral do estado.

O novo aviso vale até 10h desta quarta-feira (22) e atinge todas as cidades do RN.

O alerta é da cor amarela, que representa perigo potencial, o nível mais baixo de três no grau de severidade do Inmet – os outros dois são laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

Segundo o Inmet, no alerta amarelo há previsões de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Nesse caso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o órgão recomenda:

não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de necessidade ou informações, acionar Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros(telefone 193).