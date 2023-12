Inmet alerta para chuvas intensas em todo o Rio Grande do Norte

Dois dos alertas são da cor laranja, que representa o alerta de perigo no grau de severidade do órgão. Já o terceiro, que contempla a maior parte dos municípios do RN, é da cor amarela, que representa perigo potencial.

Alertas laranjas

Os dois alertas laranjas preveem chuvas entre 30 e 60 mm/h 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Nesse tipo de alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, de acordo com o Inmet.

Alerta amarelo

No alerta da cor amarela, o instituto aponta para a possibilidades de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos também podem variar entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Inmet, há ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nesse tipo de alerta.

Recomendações do Inmet

As recomendações do Inmet são de, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pelo risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Inmet recomenda ainda, que, caso seja possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.