Inmet alerta para chuvas intensas em todas as cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todas as 167 cidades do Rio Grande do Norte. O aviso do instituto é válido até 10h desta terça-feira (23).

O alerta é da cor amarela (perigo potencial), o nível mais baixo no grau de severidade do órgão. (Entenda abaixo os níveis).

Alerta é da cor amarela, de perigo potencial, que estima chuvas de até 50 mm por dia. Inmet alerta também para possibilidade de ventos entre 40 e 60 km/h.

Por g1 RN

22/04/2024 14h37 Atualizado há um dia

Chuvas atingem todas as cidades do RN, segundo alerta do Inmet — Foto: Divulgação/Inmet

Grau de severidade

🟡 Perigo Potencial Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário

🟠 Perigo Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.

🔴 Grande perigo Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.

🟡 No alerta amarelo, há previsão de chuvas entre 20 e 30 mm/h, chegando a atingir até 50 mm por dia. O alerta ainda prevê ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Recomendações

Em caso de chuva intensa e rajadas de vento, é recomendado pelo órgão:

não se abrigar debaixo de árvores;

não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

evitar usar aparelhos ligados à tomada;

em caso de necessidade, acionar Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).