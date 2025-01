Inmet alerta para chuvas intensas em Natal e mais 75 cidades do RN; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Rio Grande do Norte. Um deles é para o chamado Litoral Oriental, que vai da praia de Baía Formosa até Touros, incluindo a capital Natal, e o o outro é para parte do Alto Oeste, Região Central e Seridó. (Veja lista de cidades mais abaixo).

Os alertas valem até 10h da quinta-feira (30) e são da cor amarela, de perigo potencial, o nível mais baixo entre os três do órgão – os outros dois são laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

O alerta amarelo prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Inmet, nesses casos há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Instituto recomenda, em caso de rajadas de vento:

não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de necessidade, o Inmet recomenda obter mais informações com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja cidades afetadas:

Arez

Baía Formosa

Canguaretama

Ceará-Mirim

Espírito Santo

Extremoz

Goianinha

Jundiá

Macaíba

Maxaranguape

Montanhas

Monte Alegre

Natal

Nísia Floresta

Nova Cruz

Parnamirim

Pedro Velho

Pureza

Rio do Fogo

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

Senador Georgino Avelino

Tibau do Sul

Touros

Vila Flor

Água Nova

Alexandria

Almino Afonso

Antônio Martins

Apodi

Augusto Severo

Caicó

Caraúbas

Coronel João Pessoa

Doutor Severiano

Encanto

Felipe Guerra

Francisco Dantas

Frutuoso Gomes

Ipueira

Itaú

Janduís

Jardim de Piranhas

João Dias

José da Penha

Jucurutu

Lucrécia

Luís Gomes

Major Sales

Marcelino Vieira

Martins

Messias Targino

Olho d’Água do Borges

Paraná

Patu

Pau dos Ferros

Pilões

Portalegre

Rafael Fernandes

Rafael Godeiro

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

São Fernando

São Francisco do Oeste

São João do Sabugi

São Miguel

Serra Negra do Norte

Serrinha dos Pintos

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Timbaúba dos Batistas

Umarizal

Venha-Ver

Viçosa