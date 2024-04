Inmet alerta para chuvas intensas em 53 cidades do RN; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta sexta-feira (19), alerta de chuvas intensas para 53 municípios do Rio Grande do Norte. O alerta (amarelo) é válido até às 10h, do próximo sábado .

De acordo com o órgão, há possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet aconselha que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Confira a lista das cidades sob alerta:

Açu

Afonso Bezerra

Alto do Rodrigues

Areia Branca

Baraúna

Bento Fernandes

Caiçara do Norte

Carnaubais

Ceará-Mirim

Coronel João Pessoa

Extremoz

Galinhos

Grossos

Guamaré

Ielmo Marinho

Jandaíra

Jardim de Angicos

João Câmara

José da Penha

Lajes

Luís Gomes

Macaíba

Macau

Major Sales

Marcelino Vieira

Maxaranguape

Mossoró

Natal

Nísia Floresta

Paraná

Parazinho

Parnamirim

Pedra Grande

Pedra Preta

Pedro Avelino

Pendências

Poço Branco

Porto do Mangue

Pureza

Riacho de Santana

Riachuelo

Rio do Fogo

Santa Maria

São Bento do Norte

São Gonçalo do Amarante

São Miguel

São Miguel do Gostoso

Serra do Mel

Taipu

Tenente Ananias

Tibau

Touros

Venha-Ver