Inmet alerta para baixa umidade e ventos costeiros no RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de baixa umidade e ventos costeiros para cidades principalmente do Alto Oeste e de parte do litoral do Rio Grande do Norte. Os alertas são válidos até sábado e domingo (veja cada uma mais detalhado abaixo).

Ventos Costeiros

Validade: até 18h do domingo (13)

Riscos: O aviso é da cor amarela, de perigo potencial, o nível mais baixo na escala de gravidade do órgão. Segundo o Inmet, nesse tipo de aviso há “intensificação dos ventos nas regiões

Veja cidades atingidas:

Areia Branca

Baraúna

Caiçara do Norte

Carnaubais

Ceará-Mirim

Extremoz

Galinhos

Grossos

Guamaré

Macaíba

Macau

Maxaranguape

Mossoró

Natal

Nísia Floresta

Parazinho

Parnamirim

Pedra Grande

Porto do Mangue

Pureza

Rio do Fogo

São Bento do Norte

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

São Miguel do Gostoso

Serra do Mel

Tibau

Touros