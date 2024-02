Ingressos a venda para ABC e Maranhão na Copa do Nordeste

O ABC entra em campo neste fim de semana pela fase de grupos da Copa do Nordeste 2024, e joga em casa. A estreia do ABC na Lampions será neste domingo, dia 4 de fevereiro, às 19h, contra o Maranhão/MA, no Frasqueirão.

Os ingressos estão à venda no site futebolcard.com, ou pontos físicos: Livraria Câmara Cascudo (Parnamirim e Cidade Alta), Elefante Mais Querido (Natal Shopping) e Gol Mania Store (Prudente de Morais, Cidade Verde e Partage Norte Shopping).

Os valores do 1° lote, até SÁBADO (3), são:

Arquibancada: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Cadeira: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Visitante: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Já o 2º lote, no dia (4) do jogo, será:

Arquibancada: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Cadeira: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Visitante: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Associado na categoria “Abecedista de Carteirinha” garante acesso com R$ 30 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira).