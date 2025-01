Informativo ACJUS: Coluna Maria Alice

Por: Acadêmico Dr. José Wellington Barreto

1. ZÉLIA MACEDO HERONILDES – Estamos dando início ao ano acadê

mico de 2025 que será todo ele dedicado a confreira Zélia Macedo Hero

nildes, nossa sócia fundadora e primeira ocupante da cadeira 31, uma mu

lher inspiradora, que ao longo de mais de 50 anos vem prestando notáveis

serviços a nossa cidade e ao nosso estado.

2. SÁTIRO – No próximo dia 22/1/25 – 9h no Palácio Cultural Acadêmico

Milton Marques de Medeiros, teremos a primeira edição que será em ho

menagem ao inolvidável Sátiro Cavalcanti Dantas, quando estaremos

inaugurando a galeria fotográfica/placas e recebendo os livros doados por Sátiro a biblio

teca que leva o seu nome no Palácio.

3. PROJETO MULHERES – Já em março, no dia 8, será a vez do projeto mulheres inspira

doras com a realização da sessão solene comemorativa ao dia internacional da mulher,

com a participação da extraordinária prof.ª Dra. Leila Tabosa e outras inspiradoras mu

lheres.

4. ASSEMBLEIA – Dia 08/2/25, 9h no PCAMMM, Assembleia Geral Extraordinária com deci

sões importantes para o futuro da nossa instituição.

5.PADRE FLÁVIO – No dia 4 de abril, 18h15 – a ACJUS, coordenando um leque de 20 insti

tuições culturais, educacionais, filantrópicas, clubes de serviços e sociais, estaremos pro

movendo a edição especial do nosso Projeto Memória Acadêmica Trajetórias em Tributo

ao Reverendo Padre Flávio Augusto Forte Melo.

6.ACADÊMICA AUXILIADORA – PCAMMM/ACJUS, recebeu doação de móveis por parte

da confreira Maia Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo, fato que deixou as nossas insti

tuições felizes pelo gesto da doação e pelo gabarito dos bens doados. Agradecemos mui

to a acadêmica Maria Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo, pela doação que embelezou

os espaços do nosso PCAMMM.

7.APLA – Dia 25/1 (sábado) 18h30 – Academia Patuense de Letras e Artes (APLA), realiza

sessão solene comemorativa aos 10 anos de fundação. Estamos, como sócio fundador,

estaremos entre os homenageados pela instituição. Estaremos com a magnífica reitora

Cicília Raquel Maia Leite, recebendo a Medalha Ariano Suassuna. Estamos organizando

uma comitiva de amigos para nos prestigiar nesse momento importante.

NOSSOS PRÓXIMOS EVENTOS:

• Dia 22/1/25 – 9h – Projeto Memória Acadêmica Trajetórias – Edição Especial – SÁTIRO

POR NÓS…DEPOIMENTOS… – (Livro, Sátiro, uma jornada além da Fé)

• Dia 08/02/25 – 9h – PCAMMM – Assembleia Geral Extraordinária

• Dia 08/03/25 – 19h – Projeto Mulheres Inspiradoras – Sessão Solene em homenagem ao

dia Internacional da Mulher.

• Dia 04/04/25 – 18h15 – Projeto Memória Acadêmica Trajetórias – Edição Especial em Ho

menagem ao Reverendo Padre Flávio Augusto Forte Melo.

