INFORMAÇÃO: “HOJE NO VATICANO, A FESTA MUNDIAL DA FRATERNIDADE”

“Pensar que se não fossem feitas armas por um ano, a fome no mundo acabaria, pois acredito que seja a maior indústria. Dói-me ver aqueles drones sendo experimentados, sobrevoando a Ucrânia. São armas novas que estão testando, às custas das pessoas que morrem”. (Papa Francisco)

Ney Lopes

Hoje,10, realiza-se no Vaticano, o evento fortemente desejado pelo Papa Francisco, denominado “Not alone” (Não sozinho), Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana (16 hs da Itália, 11 hs no Brasil).

A palavra fraternidade ecoará na Praça São Pedro, em Roma, e em mais oito cidades do mundo – Brazzaville, Bangui, Adis Abeba, Buenos Aires, Nagasaki, Lima, Jerusalém e do navio de resgate Mare Jonio, em Trapani, Itália (o navio que salva migrantes).

Participarão 30 ganhadores do Prêmio Nobel,

TV – A celebração será transmitida ao vivo pelo Vatican Media (Centro Televisivo Vaticano, ), pela Rai 1 (canal de TV italiano), das 17h às 18h45 (hora de Roma) e em streaming no site da Fundação Fundação Fratelli tutti, que organizou o Encontro e nos canais Facebook e YouTube.

O objetivo é exaltar a fraternidade, recordando que todos os homens são “irmãos”, pois estão “unidos por uma única humanidade”.

Estarão presentes famílias e associações e os que vivem à margem da sociedade, desde os mais pobres e sem-teto aos migrantes e vítimas da violência e do tráfico de pessoas.

Ucranianos e russos – O “Not Alone” vai promover a cultura da fraternidade, do diálogo e da paz, e reunirá várias personalidades e jovens de todo o mundo, incluindo jovens ucranianos e russos, que, no final do dia, de mãos dadas, se unirão num grande abraço na colunata da Praça São Pedro, símbolo arquitetônico do abraço universal da Igreja.

Artistas – Dentre os artistas que darão o seu testemunho estão: Al Bano, Amara, Andrea Bocelli, Roberto Bolle, Giovanni Caccamo, Simone Cristicchi, Hauser, Carly Paoli, o Pequeno Coro Antoniano, Mr. Rain, Amii Stewart e Paolo Vallesi.

Solidariedade humana – O navio de resgate Mare Jonio acolherá a bordo 50 mulheres e homens provenientes de várias experiências de solidariedade e acolhimento.

Compartilharão suas experiências de solidariedade humana, a cidade de Buenos Aires, o artista, Sergio Sánchez; de Lima, a cozinheira, religiosa Maria Helida e o patriarca latino de Jerusalém, Dom Pierbattista Pizzaballa.

Papa Francisco – Será assinada uma Declaração de Fraternidade para gritar ao mundo não à guerra e sim à paz.

Antes de ir para o hospital, onde submeteu-se a cirurgia, o Papa Francisco encorajou o prosseguimento do Encontro, mesmo com sua ausência.

O Santo Padre contará com o afeto e a oração dos participantes.

Olho aberto

Empreendedor – Faleceu o engenheiro Fernando Garibaldi, proprietário da conceituada empresa de construção civil Norte Brasil e hoteleiro.

Sem dúvida, um dos maiores empreendedores da economia potiguar.

Deixa a tradição do empresário ético e com grande capacidade de realização.

Prefeitura de Natal – Especulações para todos os gostos sobre candidatos à prefeito de Natal de 2024.

Até onde enxergo a política local, só há juma composição, que se fosse feita, teria grande peso: a aliança do prefeito Álvaro Dias com o ex-prefeito Carlos Eduardo.

Boa proposta – Realmente, uma vitória do vereador de Natal Klaus Araujo, a aprovação do seu projeto “voucher educação”.

Livro – Justa homenagem, o lançamento do livro “Mulheres no controle externo” sobre a vida da conselheira do TCU-RN, Lindalva Torquato Fernandes.

RN sem memória – Nas rodas políticas comentários sobre as mudanças de comportamento político do ex-deputado Fábio Faria, que já navegou com Dilma, Lula, Bolsonaro, agora Alckmin e tenta um lugar de novo junto a Lula.

Analista local comentou: “ele faz isso, porque sabe que o RN não tem memória. Se tivesse, o pai não seria deputado federal”.

Lula cai – Pesquisa de ontem, 9, do IPEC aponta queda do presidente Lula de 10 pontos percentuais, na região nordeste.

Caiu de 55% para 45%.

Alarme falso –Várias estações de rádio russas foram vítimas de um “ciberataque”.

Divulgaram falso discurso do presidente Vladimir Putin, denunciando “invasão” ucraniana e anunciando a lei marcial nas regiões fronteiriças com a Ucrânia.

Ciberataque – É um conjunto de ações dirigidas contra sistemas de informação, com o objetivo de prejudicar pessoas, instituições ou empresas.

Bolsonaro – Marcado para 22 de junho o julgamento da ação, que pode deixar o ex-presidente Bolsonaro inelegível.

A ação questiona a reunião em que Bolsonaro denunciou suspeitas infundadas sobre a segurança do processo eleitoral a embaixadores estrangeiros.

Airbus – A empresa francesa, uma das principais de fabricação de aeronaves do mundo, anunciou que está projetando aviões mais sustentáveis, janelas maiores e um teto transparente.