Inflação em Natal tem variação negativa pelo segundo mês seguido, afirma governo

Pelo segundo mês seguido no ano, a inflação em Natal teve variação negativa. De acordo com a Coordenadoria de Estudos Socioeconômicos (CES) do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema/RN), na soma geral dos itens pesquisados, os preços tiveram uma redução de 0,14% em agosto, puxada sobretudo pelo grupo alimentação, o de maior peso no orçamento doméstico.

Com isso, a variação no ano ficou em 2,63%, e nos últimos doze meses (setembro/22 a agosto/23), 3,81%. É o menor porcentual acumulado no octamestre (período de oito meses) desde 2020, quando a pandemia afetou as vendas no comércio.

O grupo Alimentação e Bebidas, que responde por 32,43% do índice geral em termos de participação no orçamento familiar, apresentou variação negativa de 1,83% em relação ao mês anterior. Os itens que mais contribuíram para essa queda de preços foram Cereais, Leguminosas e Oleaginosas (-6,38%), Carnes e Peixes Industrializados (-5,01%).

O grupo Educação apresentou variação negativa de (-0,05%). Já o grupo Artigos de Residência teve uma variação positiva de 0,15% em função do aumento de preços de Eletrodomésticos e Equipamentos (2,02%) e Utensílios e Enfeites (0,61%).

CESTA BÁSICA

O custo da Cesta Básica na cidade do Natal, em agosto, teve variação negativa de 0,63% em relação ao mês anterior. Nas despesas com os produtos essenciais, o custo com a Alimentação por pessoa foi de R$ 556,13. Para uma família constituída por quatro pessoas, esse valor alcançou R$ 2.224,52. Se adicionados os gastos com Vestuário, Despesas Pessoais, Transportes etc., o dispêndio total seria de R$ 6.859,57.

Dos treze produtos que compõem a Cesta Básica, cinco tiveram variação positiva: Pão (5,90%), Leite (3,36%), Açúcar (1,89%), Tubérculos (0,74%) e Farinha (0,31%). As variações negativas ocorreram em oito produtos restantes: Feijão (-7,09%), Legumes (-6,74%), Margarina (-6,29%), Carne de Boi (-2,02%), Frutas (-1,51%), Café (-0,91%) e Óleo (-0,13%).

Para calcular o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), o Idema pesquisa 8 mil itens. A pesquisa da cesta básica é feita nas grandes e pequenas redes de supermercado de Natal e também nas feiras livres da cidade.

No ano passado, a inflação acumulada foi de 6,48% e a cesta básica subiu 13,9%.

Cesta Básica

Valor: R$ 556,13

Variação: (-0,63%)

IPC

Janeiro: 0,55%

Fevereiro: 0,44%

Março: 0,52%

Abril: 0,63%

Maio: 0,54%

Junho: 0,10%

Julho: (-0,04%)

Agosto: (-0,14%)