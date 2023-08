Inegociável? Entenda o que fez o Corinthians negar proposta do West Ham por Yuri Alberto

Globo Esporte

A proposta do West Ham chegou, mas a diretoria do Corinthians nem abriu discussões com Yuri Alberto e seu estafe sobre a possibilidade de negociar o atacante com o clube inglês. Na segunda-feira, antes da viagem para a Argentina, a oferta foi recusada pela diretoria do Corinthians.

O motivo é simples: após vender Róger Guedes com o futebol do Catar, a diretoria sabe que negociar Yuri Alberto enfraqueceria de forma significativa o ataque do Timão. Embora seja muito questionado pelos torcedores por sua fase irregular, o camisa 9 tem dez gols no ano e oito assistências.

O valor da proposta do clube inglês foi de 18 milhões de euros, por 60% dos direitos econômicos. O Timão ficaria com metade (o equivalente a R$ 47,5 milhões na cotação atual), pois venderia 30% e manteria outros 20% — a outra metade de Yuri é do Zenit, da Rússia, que cederia os outros 30%.

A avaliação da comissão e da diretoria é que Felipe Augusto, substituto automático de Yuri Alberto, ainda não está pronto para assumir a titularidade. Aos 19 anos, tem 20 jogos e dois gols no Timão.