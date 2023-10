Indústria extrativa do RN continua em queda e tem o segundo pior índice do país

Na direção oposta aos resultados da indústria de transformação, a Indústria Extrativa continua sua série de resultados negativos, com quedas de 66% e 26,6% quando comparada com o mesmo mês do ano passado e no acumulado do ano, respectivamente.

A Indústria extrativa é aquela que extrai da natureza recursos e insumos sem alterar suas características. Inclui as atividades de extração de minerais em estado natural: sólidos (carvão e outros minérios), líquidos (petróleo cru) e gasosos (gás natural), podendo realizar-se em minas subterrâneas, a céu aberto ou em poços.s

Os resultados da pesquisa levam o estado à segunda maior queda do país no primeiro índice e a maior queda se comparados os acumulados do ano. Em julho de 2023 o estado teve a maior queda entre todas as unidades da federação (-64,7%) na comparação mês/ mesmo mês do ano anterior. Desde que a pesquisa começou a ser realizada no estado, não há nenhum registro de variação positiva para o setor.