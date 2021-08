Indígenas da etnia Warao recebem segunda dose da vacina contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ), em parceria com a Secretaria de Saúde do município e o Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Migrantes do Rio Grande do Norte (CERAM/RN), realizou a aplicação da segunda dose em indígenas venezuelanos da etnia Warao.

Dos 15 refugiados residentes em Mossoró que estavam aptos a encerrar o ciclo vacinal, sete deles tomaram a segunda dose do imunizante. Outros dois receberam a D1 (primeira dose). “Alguns ficaram sem tomar a segunda dose porque não estavam presentes”, disse Max Holanda, que representou o Desenvolvimento Social.

Atualmente os indígenas residem no Lar da Criança Pobre de Mossoró, localizado no bairro Barrocas. São 108 venezuelanos vivendo na Capital do Oeste, sendo que 64 deles são da etnia Warao.