Índice revela atraso de Mossoró em desenvolvimento socioambiental

Na publicação do primeiro Índice de Progresso Social (IPS), aplicado a todos 5.570 municípios brasileiros e divulgado esta semana, Mossoró amarga a 28º posição dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. A segunda maior cidade do Estado fica atrás de municípios como Pau dos Ferros, Parnamirim, Natal, Caicó, Currais Novos e Angicos. Em suma, o resultado revela atraso de Mossoró em desenvolvimento socioambiental.

O IPS Brasil é a primeira aplicação da metodologia internacional Social Progress Imperative, desenvolvida em 2013 por pesquisadores da Harvard Business School, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a Fundação Avina.

O IPS Global analisa o desempenho dos países em termos de avanços sociais. Fornece dados para 170 países, revelando os progressos sociais em escala internacional, portanto, não deve ser desprezado pela próxima gestão municipal.

Desafio

O desempenho de Mossoró indica que o município precisa dar mais atenção ao seu desenvolvimento socioambiental. O IPS é um índice mais abrangente que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que mede renda, educação e saúde. O cálculo do IPS, na versão 2024, mede 57 indicadores.

A gestão municipal, segundo especialistas ouvidos pelo blog, precisa saber onde está cometendo equívocos para ter alcançado uma posição tão desprestigiada. Isso se faz necessário, porque o IPS revela panorama multidimensional sobre a performance de municípios e Estados em atender as necessidades básicas da população.

Dessa forma, o gestor público precisa compreender a importância do IPS, em razão de se tratar de ferramenta de gestão territorial baseada em dados públicos que identifica a qualidade de suas moradias, se as pessoas têm alimentação e segurança, se sofrem de obesidade, se possuem internet e banda larga, se são tratadas igualmente, independentemente de gênero, raça ou orientação.

Ranking

Viçosa é o melhor município do Rio Grande do Norte em Índice de Progresso Social (67,43). A segunda melhor cidade é Ipueira, com 66,08; seguida de Pau dos Ferros, com 65,94; e Natal, com índice de 64,45. Dentre os estados do país, o Rio Grande do Norte ficou na 14ª posição, com índice 59,52.

Viçosa (RN) 67,43

Ipueira (RN) 66,08

Pau dos Ferros (RN) 65,94

Natal (RN) 64,45

Jardim do Seridó (RN) 64,33

Ruy Barbosa (RN) 64,05

São João do Sabugi (RN) 64,05

São Bento do Trairí (RN) 63,81

Santana do Seridó (RN) 63,76

Parnamirim (RN) 63,54

Pilões (RN) 63,36

Caicó (RN) 62,70

Riacho da Cruz (RN) 62,67

Francisco Dantas (RN) 62,07

São Fernando (RN) 61,18

Espírito Santo (RN) 61,11

Angicos (RN) 61,04

Acari (RN) 60,98

São Francisco do Oeste (RN) 60,97

Currais Novos (RN) 60,97

Lajes (RN) 60,86

Água Nova (RN) 60,85

Timbaúba dos Batistas (RN) 60,69

São Gonçalo do Amarante (RN) 60,38

São José do Seridó (RN) 60,34

José da Penha (RN) 60,31

Apodi (RN) 60,21

Mossoró (RN) 60,11

Florânia (RN) 60,10

Janduís (RN) 59,98

Riacho de Santana (RN) 59,98

Olho d’Água do Borges (RN) 59,92

Alexandria (RN) 59,91

Alto do Rodrigues (RN) 59,76

Lagoa Nova (RN) 59,58

Tenente Ananias (RN) 59,57

São Vicente (RN) 59,56

Cerro Corá (RN) 59,52

Galinhos (RN) 59,46

Lagoa de Velhos (RN) 59,39

Martins (RN) 59,38

Tibau do Sul (RN) 59,33

Passa e Fica (RN) 59,29

São Paulo do Potengi (RN) 59,08

Serrinha dos Pintos (RN) 58,99

Bento Fernandes (RN) 58,94

Felipe Guerra (RN) 58,78

Cruzeta (RN) 58,77

Ouro Branco (RN) 58,71

Parelhas (RN) 58,71

Carnaúba dos Dantas (RN) 58,65

Almino Afonso (RN) 58,65

Senador Georgino Avelino (RN) 58,62

Coronel Ezequiel (RN) 58,49

Venha-Ver (RN) 58,49

Bodó (RN) 58,43

Paraú (RN) 58,30

Goianinha (RN) 58,30

Lucrécia (RN) 58,28

Lajes Pintadas (RN) 58,24

Vera Cruz (RN) 58,14

Umarizal (RN) 58,07

Riachuelo (RN) 58,05

Serra Caiada (RN) 58,04

Jardim de Piranhas (RN) 57,97

Monte das Gameleiras (RN) 57,97

Campo Grande (RN) 57,95

Canguaretama (RN) 57,93

Doutor Severiano (RN) 57,90

Passagem (RN) 57,85

Vila Flor (RN) 57,82

Rio do Fogo (RN) 57,73

Tibau (RN) 57,71

Itajá (RN) 57,60

Extremoz (RN) 57,55

Encanto (RN) 57,54

Macau (RN) 57,52

Itaú (RN) 57,50

Tenente Laurentino Cruz (RN) 57,35

Pedra Preta (RN) 57,27

Messias Targino (RN) 57,25

Bom Jesus (RN) 57,09

Campo Redondo (RN) 57,08

Açu (RN) 57,07

Grossos (RN) 57,01

Portalegre (RN) 57,00

Ceará-Mirim (RN) 56,85

Lagoa Salgada (RN) 56,84

São Rafael (RN) 56,73

Pendências (RN) 56,70

Monte Alegre (RN) 56,67

João Câmara (RN) 56,67

Rafael Fernandes (RN) 56,58

Areia Branca (RN) 56,56

São Miguel (RN) 56,49

Santa Cruz (RN) 56,43

Paraná (RN) 56,40

João Dias (RN) 56,39

Poço Branco (RN) 56,35

Rafael Godeiro (RN) 56,35

Patu (RN) 56,29

Triunfo Potiguar (RN) 56,28

Luís Gomes (RN) 56,17

Fernando Pedroza (RN) 56,05

Upanema (RN) 56,03

Jardim de Angicos (RN) 55,95

Coronel João Pessoa (RN) 55,91

Macaíba (RN) 55,87

Maxaranguape (RN) 55,85

Severiano Melo (RN) 55,83

Caiçara do Norte (RN) 55,75

Baía Formosa (RN) 55,71

Senador Elói de Souza (RN) 55,67

Jucurutu (RN) 55,63

Várzea (RN) 55,62

Serra de São Bento (RN) 55,60

Serrinha (RN) 55,55

Touros (RN) 55,55

Frutuoso Gomes (RN) 55,49

Montanhas (RN) 55,47

Marcelino Vieira (RN) 55,33

Carnaubais (RN) 55,27

Nísia Floresta (RN) 55,04

Jundiá (RN) 55,03

Santo Antônio (RN) 54,96

Equador (RN) 54,94

Arês (RN) 54,82

Afonso Bezerra (RN) 54,81

Jaçanã (RN) 54,73

Tangará (RN) 54,72

São Tomé (RN) 54,53

Serra Negra do Norte (RN) 54,50

São Miguel do Gostoso (RN) 54,44

Santana do Matos (RN) 54,30

Caraúbas (RN) 54,27

Baraúna (RN) 54,25

Santa Maria (RN)