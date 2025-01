Incêndio florestal na Pedra do Chapéu mobiliza bombeiros do RN

Um incêndio florestal mobiliza bombeiros militares do Rio Grande do Norte desde a tarde de terça-feira (7) na Pedra do Chapéu, na praia das Emanuelas, em Tibau. O ponto é conhecido por marcar a divisa entre o estado e o Ceará.

O combate às chamas já ultrapassou as 20 horas. Os militares receberam chamado para a ocorrência por volta das 13h da terça (7), após uma grande nuvem de fumaça ser avistada cobrindo o local.

Embora a causa do incêndio ainda não tenha sido identificada, o Sargento Gurgel, comandante da equipe no local, acredita que o fogo pode ter se iniciado há alguns dias, devido à extensão da área atingidas e às condições observadas na cena.

O combate às chamas avançou pela madrugada e demandou o reforço de mais militares para enfrentar as dificuldades causadas pelo terreno íngreme e pela quantidade de folhagem seca na área.

Cerca de 10 militares atuavam no local na manhã desta quarta (8).