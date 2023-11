Incêndio florestal atinge áreas de assentamentos na zona rural de Apodi

Um incêndio florestal de grandes proporções atingiu a zona rural de Apodi, no Oeste potiguar, na tarde de terça-feira (31), segundo informou o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte.

De acordo com a corporação, as chamas se espalharam por uma área de aproximadamente 2 quilômetros quadrados.

Militares atuaram no combate às chamas das 14h30 até por volta das 21h e evitaram que o fogo se aproximasse ainda mais de residências, galpões e currais.

Eles ainda isolaram a área de uma fazenda, para evitar que o fogo se alastrasse, porém ainda havia chamas na vegetação, no fim da noite.

De acordo com o sargento Vilson de Souza, fiscal de operações e comandante da guarnição de combate a incêndios que atuou na área durante a terça-feira (31), as áreas de pelo menos três assentamentos – Caiçara, Paulo Canapum e Taboleiro Grande – foram atingidas.

Na manhã desta quarta-feira (1), ainda era possível ver fumaça no céu, próximo a alguns dos assentamentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas também se aproximaram do assentamento Góis.

De acordo com a corporação, o incêndio estava controlado, mas militaresm continuam monitorando a região, durante a manhã.