Incêndio atingiu estoque de loja no centro de Mossoró

Um incêndio, que começou por volta das 8h15 desta quarta-feira, 22, destruiu o depósito de uma loja de móveis localizada no centro da cidade de Mossoró, no Oeste potiguar. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local e controlaram as chamas.

Além disso, as equipes da Defesa Civil do Município também estiveram no local, auxiliando o trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros. Apesar das grandes proporções das chamas, ninguém ficou ferido.

A loja afetada pelo incêndio fica localizada na Avenida Coronel Gurgel, no centro da cidade. Oito funcionários estavam no estabelecimento na hora da ocorrência e suspeitam que o fogo foi causado por um curto circuito nas instalações elétricas.

As chamas atingiram principalmente o piso superior da loja, que funcionava como depósito de colchões, sofás, camas, pufes, entre outros produtos com materiais inflamáveis. A empresa não divulgou estimativa do prejuízo causado pelo incêndio.