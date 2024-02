Incêndio atinge Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, em Mossoró

Um incêndio atingiu o Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, em Mossoró, na tarde deste domingo (25). Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros foram acionados por volta das 13h15 por uma empresária que passava pelo local.

“Eu estava passando aqui quando vi a fumaça e percebi que havia fogo lá dentro. Liguei para os bombeiros e eles chegaram em 10 minutos”, contou Yasmim Medeiros.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas. “Possivelmente foi uma falha elétrica porque quando chegamos ao local estava tudo fechado, não tinha ninguém dentro do teatro. Tudo nos leva a crer que tenha sido um curto-circuito na parte elétrica do ar-condicionado”, disse o sargento dos bombeiros Ezequiel Gomes.

Segundo ele, uma perícia será feita no local para confirmar o que causou o incêndio.