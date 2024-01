Incêncio atinge parte das instalações da refinaria Clara Camarão, em Guamaré

Um incêndio atingiu parte das instalações da refinaria Clara Camarão, em Guamaré (a 177 km de Natal). O fogo teria começado no final da manhã deste sábado, 20, e pela tarde já teria sido controlado.

Segundo informações divulgadas pelo Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro-RN), “o problema aconteceu em uma bacia de contenção do tanque de QAV e a situação foi controlada.”

“O Sindipetro-RN já está em contato com trabalhadores do local e tomará todas as providências para garantir a segurança”, disse a entidade, em seu site, na notícia sobre o incêndio na refinaria Clara Camarão.

A 3R Petroleum emitiu uma nota sobre o incidente: “A 3R Petroleum informa que identificou um princípio de incêndio em área controlada do Ativo Industrial, sendo prontamente debelado pela equipe de brigada de emergência operacional. A Companhia destaca que não houve quaisquer impactos às pessoas e ao meio ambiente. A área de segurança conduzirá a investigação do evento. As causas do incêndio estão sendo investigadas”.

Em vídeos que estão sendo compartilhados pela internet é possível ver uma coluna de fumaça preta saindo das instalações da Clara Camarão.