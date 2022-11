Impressionante: Socorrista do SAMU é assaltado durante ocorrência em Natal

Nem os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão escapando da insegurança no Rio Grande do Norte. Circula na internet uma imagem de um funcionário do SAMU encostado num poste, durante uma ocorrência, quando é abordado por dois homens em uma moto. Não há informação sobre o que foi levado. O caso teria acontecido na Vila de Ponta Negra, na zona Sul de Natal.

Segundo informações do G1 RN, o caso ocorreu na manhã de hoje (7), por volta das 05h30, no cruzamento da rua Aristídes Porpino com a rua da Lagosta. A vítima é um médico que atendia um paciente em estado grave. Durante o serviço, dois homens armados tomaram o celular do profissional e fugiram em uma moto.

Conforme informado pelo coordenador do Samu Natal, Cláudio Macêdo, os aparelhos de de outros membros da equipe não foram levados. Apesar do crime cometido, o atendimento foi concluído.

A Polícia Civil fez o registro do crime na delegacia de plantão. “Infelizmente, nossos servidores também estão sujeitos à criminalidade”, disse Macêdo, ao pedir investigação do caso.

Portal 96FM