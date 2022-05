Imprensa francesa repercute caso de homem asfixiado em Sergipe e operação em favela no Rio

Texto por: RFI

“O Brasil está chocado com uma nova série de violências policiais“, diz o site do jornal Ouest France, a publicação de maior tiragem da França, que traz relatos de responsáveis dos direitos humanos sobre torturas e execuções sumárias durante a operação no Rio.

“Se consultamos as estatísticas no mundo inteiro, nunca vamos ver um tiroteio onde mais de 20 pessoas morrem de um lado e nenhuma do outro”, diz Rodrigo Mondengo, procurador da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, citado pelo Ouest France, colocando em questão o argumento da polícia de que foi atacada ao chegar ao local.

O site destaca a mensagem do presidente Jair Bolsonaro no Twitter parabenizando “os guerreiros do Bope” e da PM do Rio de Janeiro “que neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico em confronto“.

O jornal também trata da morte de Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado após ter sido forçado a entrar no porta-malas de uma viatura policial. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) garantiu, em um comunicado, que os agentes tinham “empregado técnicas de imobilização”, diante da agressividade de Genivaldo durante um controle policial.