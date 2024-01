IMD oferta vagas para profissionais de TI e Design; salários de até R$ 7 mil

O Instituto Metrópole Digital (IMD), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), está com vagas abertas de emprego e bolsas para diversos cargos e ocupações, com salários que chegam a R$ 7 mil.

De acordo com o IMD, as vagas são distribuídas em diferentes editais, com inscrições com prazos variados – máxima de até 25 de fevereiro. São oferecidas oportunidades para candidatos com nível de graduação (em andamento, inclusive) até pessoas com pós-graduação.

Ao todo, são 19 oportunidades, distribuídas para diferentes projetos de tecnologia e inovação, alguns, inclusive, conduzidos junto a instituições como Acer, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), entre outras.

Além dessas, de acordo com o IMD, está previsto em duas seleções de concurso público, regidos pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento (Progesp).

Um dos certames seleciona professores – das áreas de Matemática, Redes e Arquitetura de Computadores e Algoritmo e Estrutura de Dados – e outro prevê a contratação de 18 técnicos em TI, com vagas previstas para o IMD.

Para outras informações é só acessar este link.

Oportunidades

De acordo com o IMD, dada sua proximidade com o meio produtivo e acadêmico, além de ser detentor de programas de ensino voltados ao mercado de trabalho, o IMD oferece frequentemente oportunidades de trabalho, com editais publicados quase semanalmente.

Exemplo disso ocorre no âmbito de parcerias com instituições, públicas e privadas, que requerem mão de obra qualificada para conduzirem demandas de desenvolvimento tecnológico – característica inerente ao contexto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

Além do site do IMD, mais oportunidades também são publicadas semanalmente no Jerimum Jobs, portal de empregos do Parque Tecnológico Metrópole Digital (Metrópole Parque).