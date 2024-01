IMD oferta 300 vagas em curso de bacharelado em TI pelo SiSU

O Instituto Metrópole Digital (IMD/UFRN) oferta, 300 vagas para o curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). As inscrições seguem até a próxima quarta-feira (24).

Do total de vagas, 180 serão disponibilizadas para período integral (matutino e vespertino) e outras 120 para o período noturno. As vagas são ofertadas apenas para os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do ano anterior, 2022.

O resultado da chamada regular do SiSU será divulgado a partir do dia 28 de fevereiro e os candidatos podem optar, por meio do sistema, por até duas opções de cursos em universidades públicas – indicando a ordem de preferência.

Até o momento, o Bacharelado em TI do IMD já formou cerca de 500 profissionais e a mais nova turma de egressos colou grau na última sexta-feira (10). A nova turma de alunos de 2023 terá início no dia 6 de março.

Graduação

Com formato interdisciplinar, o BTI se constitui numa graduação com currículo de disciplinas flexível, o que permite ao aluno construir seu próprio caminho de formação.

A partir dessas possibilidades, o estudante pode escolher, após cursar as disciplinas básicas, seguir sua formação a partir de “ênfases” ou escolher sua própria grade curricular, orientando-se, se preferir, por diferentes “áreas do conhecimento”.

No primeiro caso, as opções são Computação ou Desenvolvimento de Software. Já as áreas do conhecimento trabalhadas nas disciplinas são oito: Inovação e Empreendedorismo; Informática Educacional; Internet das Coisas; Ciência de Dados; Produção de Jogos Digitais; Bioinformática; Inteligência Artificial e Sistemas de Informação de Gestão.