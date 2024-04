IMD lança capacitação em Inteligência Artificial com bolsa de R$ 1,2 mil

O Instituto Metrópole Digital (IMD/UFRN), em colaboração com a Dell Technologies, lançou nessa segunda-feira 8, o edital de seleção para um curso de capacitação em Inteligência Artificial. Trata-se do Dell Technologies AI Delivery Academy, para o qual está sendo ofertadas 10 vagas, que serão contempladas com bolsas de estudos durante parte da formação.

O curso é gratuito e tem o objetivo de capacitar profissionais e estudantes de Tecnologia da Informação (TI) nas mais avançadas tecnologias e práticas do setor de Inteligência Artificial (IA), posicionando-os na vanguarda desse campo emergente. Sua duração é de oito meses e a formação é remota.

As inscrições para a seleção já estão abertas podem ser feitas até o dia 21 de abril, devendo ser realizadas por meio do preenchimento de formulário eletrônico e do envio dos documentos descritos no Edital nº 001/2024.

Podem concorrer às vagas estudantes de graduação em Tecnologia da Informação (TI) ou áreas afins que já tenham concluído, no mínimo, 60% do curso. Também podem participar profissionais que tenham concluído curso de graduação superior (bacharelado ou tecnólogo) ou pós-graduação a partir de fevereiro de 2023, também na área de TI ou afins.

Duas fases

O curso é dividido em duas fases principais. A primeira delas é a de Capacitação (On-the-Desk), que consiste em 240 horas de aprendizado intensivo em áreas como Programação, Engenharia de Dados, Estatísticas, Aprendizado de Máquina, Aprendizado Profundo e IA Generativa. As aulas serão ministradas por professores da UFRN.