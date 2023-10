III Conferência Municipal de Cultura acontece neste domingo

A Prefeitura de Mossoró realizará, neste domingo (15), a III Conferência Municipal de Cultura. O evento acontecerá no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, a partir das 8h.

Destinada à classe artística, a conferência terá como tema “Democracia e Direito à Cultura”. As inscrições on-line são gratuitas e acontecem até as 8h deste sábado (14), por meio do link https://forms.gle/U2nedA9ybivRJibr7 .

No ato da inscrição, a orientação é indicar o eixo temático de interesse. São eles: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do acesso à Cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória; Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade; e Direito às Artes e às Linguagens Digitais.

A Secretaria Municipal da Cultura disponibiliza o telefone (84) 99655-4816 para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Confira a programação da Conferência:

8h às 9h — credenciamento e café

9h às 9h30 — abertura e aprovação do regimento

9h30 às 11h — painéis sobre os eixos temáticos

11h às 12h — grupos de trabalho por eixo

12h às 13h30 — almoço

13h30 às 15h — plenária final

15h às 17h — eleição dos delegados e Conselho Municipal

17h às 18h — posse e encerramento