Igreja Católica dá início ao período de Tríduo Pascal

Neste 14 de abril, a Igreja Católica comemora a quinta-feira Santa, que marca o início do período do Tríduo Pascal, que são os três dias que antecedem o domingo de páscoa, nos quais são celebrados a Paixão, morte e ressurreição de Jesus. É neste período que os fiéis entram num momento de introspecção e de adoração a Cristo.

A Diocese de Mossoró convida todos os fiéis para participar do momento mais importante do Cristianismo. A Diocese explica que, nesta quinta-feira, 14, é celebrada a instituição da Eucaristia, momento em que Jesus deixa para seus discípulos a forma de celebrar a memória de sua paixão, morte e ressurreição.

“Começa hoje, com a quinta-feira santa, o núcleo essencial da nossa fé cristã: a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. O dia de hoje lembra de um modo especial a última ceia do Salvador na qual Ele deu o Seu corpo e o Seu sangue como alimento espiritual para os discípulos e instituiu o sacerdócio para perpetuar a Eucaristia na Sua Igreja: “ fazei isto em memória de mim”. A Eucaristia é dom de amor do Senhor e antecipa o dom da Sua vida na cruz. Obrigado Senhor por tanto amor”, explica o bispo Dom Mariano Manzana.

“Também, neste dia, celebramos o ministério dos ordenados (diáconos, padres e bispos). Jesus entregou a alguns de seus discípulos a missão de servir e pastorear a comunidade cristã. Por isso, os padres renovam, neste dia, seu compromisso com sua vocação de servir ao Povo de Deus. Juntamente com a renovação dos compromissos dos padres com sua missão, o Bispo consagra os Santos Óleos que serão usados para ministrar os sacramentos para toda a comunidade cristã”, complementa o Bispo.

Os óleos que são consagrados neste dia como sinal de comunhão e unidade da Igreja que, pastoreada por seu Bispo, caminha no mundo como sinal da presença de Jesus que nos reúne como seu povo consagrado. Outro gesto importante, neste dia, é o “lava pés”. Nesta celebração, o Cristianismo recorda Jesus lavando os pés de seus discípulos como exemplo para todos que são chamados a repetir esse gesto. “São muitos momentos significativos para nossa fé cristã. Celebremos cheios de gratidão e alegria”, conclui Dom Mariano.