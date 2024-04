IFRN suspende calendário de aulas em 20 campi por causa de greve de técnicos e professores

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) anunciou a suspensão do calendário acadêmico de aulas deste ano em 20 de seus Campi, após recomendação elaboradora pelo Colégio de Dirigentes (Codir/IFRN) em reunião realizada nessa segunda-feira 8.

O Codir, composto por gestores sistêmicos e diretores-gerais dos campi, determinou datas distintas para cada a suspensão das aulas em cada unidade do Instituto, conforme avaliação do contexto local.

O documento recomenda que os campi Caicó, Ceará-Mirim, João Câmara, Lajes, Macau, Mossoró, Natal-Centro Histórico, Natal-Zona Norte, Nova Cruz e São Paulo do Potengi suspendam o calendário acadêmico desde a segunda-feira, dia 8 de abril.

No caso das unidades em Canguaretama, Currais Novos, Jucurutu, Natal-Central, Parnamirim, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante, o calendário será suspenso a partir do dia 9 de abril.

Por fim, o Campus Apodi e o Campus Natal-Zona Leste seguem com o calendário em andamento e haverá reavaliação após a realização de reuniões entre servidores.

Serviços essenciais

Durante a reunião, os representantes da Reitoria apresentaram as informações acerca da recomendação emitida pelo Colégio de Dirigentes (Codir) quanto à suspensão do calendário acadêmico nos campi do IFRN e ainda uma proposição inicial quanto ao rol de serviços que podem ser considerados como essenciais. “Usamos como base alguns documentos que podem servir de base para pensar esse escopo de atividades, destacando que nossa visão é sobre serviços e atividades essenciais e não sobre setores, por entendermos que um mesmo setor tem atividades que podem ser consideradas essenciais e outras que não”, destacou Lorena Faustino, diretora de Gestão de Pessoas do IFRN.

O Campus Parelhas suspenderá o calendário no dia 10 de abril e os campi Ipanguaçu e Pau dos Ferros no dia 15 de abril.