IFRN divulga editais com 340 vagas remanescentes de cursos técnicos

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) divulgou, nesta segunda-feira (03), dois editais para ocupação das vagas remanescentes em cursos técnicos nas formas Subsequente e Integrada na modalidade ProEja. Inscrições começaram ontem (04) e o ingresso nos cursos acontece ainda no primeiro semestre do ano.

O Edital N° 20/2021 oferta 209 vagas, que serão distribuídas entre os campis Apodi, Ipanguaçu, Lajes, Macau, Mossoró, Natal (Central), Parelhas, Santa Cruz e São Paulo do Potengi. O processo seletivo é exclusivo para quem possui certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente.

O segundo edital, N° 21/2021, oferece 131 vagas, para os campi Apodi, Ipanguaçu, Natal (Zona Norte) e Santa Cruz. As vagas são destinadas a portadores de certificado de conclusão do ensino fundamental ou curso equivalente.

Para inscrições, interessados devem acessar o Portal do Candidato (https://processoseletivo.ifrn.edu.br/) e o prazo se estende até às 17h do dia 16 de maio. O cadastro no portal requer que o interessado possua conta de e-mail ativa. Caso o candidato ainda não tenha se cadastrado, é necessário acessar o SGC e realizar os procedimentos descritos nos editais.

As matrículas deverão ser realizadas de forma online a partir das 8h do dia 20 de maio até as 17h do dia 24/05. No ato de matrícula, candidatos aprovados devem anexar a seguinte documentação:

. Uma foto 3×4 (recente);

. Carteira de identidade;

. Cadastro de Pessoa Física (CPF);

. Certidão de Nascimento ou Casamento;

. Título de Eleitor, no caso dos maiores de 18 anos;

. Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, no caso dos maiores de 18 anos do sexo masculino;

. Certificado de conclusão do Ensino Fundamental (Edital nº 21/2021) ou do Ensino Médio + histórico escolar (Edital nº 20/2021);

. Parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de Educação, para os aprovados que realizaram estudos equivalentes ao Ensino Fundamental (Edital nº 21/2021) ou Ensino Médio (Edital nº 20/2021), no todo ou em parte, no exterior.

Os resultados finais dos processos seletivos serão divulgados a partir do dia 18 de maio, na área do Candidato e no portal do IFRN.