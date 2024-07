IFRN aprova calendário acadêmico pós-greve para 2024

Na manhã desta terça-feira 9 ocorreu uma reunião em que foi aprovado por unanimidade o novo calendário acadêmico de referência pós-greve para o ano de 2024 do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). A decisão foi tomada pelo Colégio de Dirigentes (Codir) da instituição. O calendário foi elaborado por uma comissão coordenada pela Pró-Reitoria de Ensino (Proen) e será encaminhado para os campi definirem suas especificidades.

O novo calendário contempla ajustes devido à paralisação das atividades acadêmicas, prevendo dois sábados letivos por mês e férias entre os semestres letivos para organizar o sistema e matrícula das turmas. Essas diretrizes garantem que as atividades acadêmicas sejam retomadas e ajustadas de acordo com as necessidades de cada campus, mantendo a organização curricular e acadêmica previstas na Organização Didática do IFRN.

A aprovação do calendário de referência para 2025 já está em pauta e será levada ao Codir para pré-aprovarão até o dia 23 de agosto deste ano. O reitor do IFRN, professor José Arnóbio, destacou a importância dessa aprovação: “O calendário acadêmico é fundamental para a organização das nossas atividades e para a garantia de que nossos estudantes tenham um ensino de qualidade, mesmo diante de situações adversas. A colaboração de todos os campi e a aprovação unânime refletem o compromisso da nossa instituição com a educação”.