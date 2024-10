IFRN abre inscrições para cursos técnicos profissionalizantes em modalidade EaD

A Pró-Reitoria de Ensino (Proen) do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) anunciou o lançamento do Edital n° 31/2024, que abre o processo seletivo para os Cursos Técnicos Profissionalizantes de Nível Médio na modalidade de Educação a Distância (EaD). Os cursos serão oferecidos pelo Campus Natal-Zona Leste, visando atender à demanda de formação técnica com a flexibilidade do ensino remoto.

Serão disponibilizadas 40 vagas para o curso de Administração e 40 vagas para o curso de Secretaria Escolar. Embora os cursos sejam oferecidos na modalidade EaD, durante os períodos letivos, será necessário comparecer ao campus de inscrição/matrícula para atividades presenciais programadas. Entre essas atividades, as avaliações finais de cada módulo, em datas e horários a serem informados pela coordenação dos cursos.

Processo Seletivo

As inscrições estão abertas para pessoas com certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e podem ser feitas entre os dias 28 de outubro e 10 de novembro, exclusivamente no Portal do Candidato do IFRN.

Critérios de Seleção

A seleção será realizada através de sorteio eletrônico, sendo considerados aprovadas as primeiros pessoas sorteadas até o limite de vagas por campus, curso e turno. Pessoas interessadas e não contempladas nas vagas principais serão incluídas em uma lista de espera para possível convocação de vagas remanescentes.

Mais informações sobre o processo seletivo e o cronograma completo podem ser acessadas diretamente no Edital n° 31/2024, disponível no Portal IFRN.