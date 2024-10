IFRN abre inscrições para 1 mil vagas em cursos gratuitos na área de tecnologia

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abriu na sexta-feira (11) inscrições para 1.000 vagas de cursos gratuitos de formação inicial e continuada em Sistemas Embarcados, área da tecnologia que estuda o desenvolvimento e gerenciamento de softwares e hardwares para uso em sistemas maiores.

São 700 vagas para o polo de apoio em Natal e 300 para o polo de apoio em Currais Novos, na Região Seridó.

As inscrições ficam abertas até 1º de novembro, devendo ser feitas exclusivamente pelo Portal do Candidato na aba de Processo Seletivo do IFRN. O resultado final será divulgado no dia 8 de novembro.

O processo seletivo integra o Projeto de Residência em TIC 37 – EmbarcaTech, que tem como objetivo capacitar alunos nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Para se candidatar, é preciso ter 18 anos ou mais, ter concluído o ensino médio e atender a requisitos adicionais relacionados a cursos técnicos ou de graduação nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou engenharias.

As aulas do curso, que será realizado na modalidade a distância, estão programadas para começar em 18 de novembro de 2024.

Sobre o programa

O EmbarcaTech será coordenado pelo Laboratório de Pesquisa em Informática, Comunicação e Automação (Laica) do IFRN, que desenvolve projetos nas áreas de robótica, sistemas embarcados e tecnologias educacionais.

O programa é parte de uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex).

O projeto também irá oferecer bolsas de estudo para a formação de profissionais na área de sistemas embarcados, essenciais para o funcionamento de dispositivos e aplicações, incluindo eletrodomésticos conectados, sistemas automotivos e equipamentos médicos.