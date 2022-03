Idosos já podem ser imunizados com a 4ª dose contra covid-19

Nesta terça-feira, 15, foi iniciada, em Mossoró, a vacinação em idosos com a 4ª dose do imunizante contra a covid-19. Pessoas com mais de 60 anos que tomaram a dose de reforço há quatro meses já podem se dirigir às Unidades Básicas de Saúde (UBS), para ter acesso ao imunizante.

A vacinação contra a Covid-19 em Mossoró está acontecendo em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 47 ao todo, e em vários pontos extras durante toda a semana. Nos fins de semana, a vacinação também acontece em Mossoró acontecendo em duas UBSs e mais no Partage Shopping Mossoró.

Nesta terça-feira, além dos pontos considerados fixos, a campanha de vacinação também ocorreu no hipermercado Bom Preço, onde a procura da população pelas vacinas foi considerada intensa. Segundo a enfermeira Betiza Almeida, em menos de duas horas de vacinação, mais de 50 pessoas já haviam sendo vacinadas, sendo a maior procura pela 3ª e pela 4ª dose.

“A vacinação aqui hoje está muito intensa, estão sendo muito procuradas a 3ª e a 4ª dose quer iniciamos hoje para os idosos a partir de 60 anos”, explicou a enfermeira, que esteve no ponto extra de vacinação localizado no Hipermercado Bom Preço.

De acordo com os dados do RN Mais Vacina, em Mossoró, 247.683 pessoas tomaram a primeira dose da vacina; 216.302 tomaram a segunda dose do imunizante; 110.118 mossoroenses tomaram a terceira dose e 5.606 tomaram a dose única. Hoje, o município possui 89.688 doses de vacina em estoque.

Atualmente, 84% da população mossoroense tomou a 1ª dose da vacina contra covid-19; 72% estão totalmente vacinadas com a 2ª dose e 40% tomou a 3ª dose do imunizante. Ao todo, 18.992 pessoas estão com as doses em atraso, segundo os dados do RN Mais Vacina. Diariamente, cerca de 1 mil pessoas são vacinadas em Mossoró.