Idosos comemoram 70 anos de casados com almoço a dois metros de distância

O momento foi fotografado pela neta e partilhado nas redes sociais.

Joe e Elsie Archer estão casados há 70 anos e nem a pandemia da Covid-19 os impediu de comemorar o aniversário de casamento.

O casal de idosos celebrou a data especial durante um almoço preparado de acordo com as regras recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar a propagação do novo coronavírus, ou seja, com a distância de dois metros.

O momento foi registado e partilhado no Instagram pela neta e atriz Brittany Snow. Na imagem vê-se os Joe e Elsie a almoçar cada um na sua ponta da mesa. Apesar disso, ambos parecem animados, rodeados de balões e rosas.

“Durante alguns semanas estive afastada do Instagram. O que me fez regressar? O 70º aniversário dos meus avós! Eles estão apaixonados há mais de 70 anos e, embora a minha avó viva num lar de idosos, o meu avô visita-a todos os dias e ainda a chama de ‘a minha miúda’. Hoje eles almoçam a dois metros de distância, mas ainda celebram a sua amizade eterna. Precisamos de mais amor. Especialmente agora”, partilhou a artista nas redes sociais.