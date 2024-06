Idoso morre atropelado por trator na zona rural de Mossoró

Um idoso morreu na manhã desta quinta-feira (27) em um acidente com o trator que ele conduzia na zona rural de Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte. A vítima foi identificada como Aldeci Ferreira de Lima, de 76 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso estava no trator trabalhando em uma produção de silagem, e morreu atropelado ao tentar pular do veículo.

“Como a silagem é um pouco alta, provavelmente o trator desequilibrou, o motorista tentou pular e acabou sendo atropelado pelo veículo”, contou o Sargento Saldanha, do 2º Batalhão da PM.

O acidente aconteceu por volta das 11h em um local conhecido como sítio Arisco, no bairro Maísa.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) esteve no local para recolher o corpo e realizar a necropsia. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP).