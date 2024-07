Idoso morre após colidir moto com carro na BR-304 no interior do RN

Um idoso de 64 anos morreu na manhã deste domingo (21) após a moto que pilotava bater em um carro na BR-304, em Assú, Região Oeste do Rio Grande do Norte. Firmino Pereira estava sozinho na moto e morreu na hora.

O acidente aconteceu por volta das 5h30 e, segundo Polícia Rodoviária Federal, os veículos bateram de frente – eles estavam em sentidos diferentes da pista.

O carro envolvido no acidente era um do tipo Etios, de cor amarela. A condutora do carro permaneceu no local durante todo o período.

O corpo de Firmino foi levado para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Mossoró para passar por necropsia e o caso será investigado pela Polícia Civil. A vítima era natural de Messias Targino, interior do RN.

Outro acidente na BR-304

Ainda na manhã de domingo (21) um outro acidente foi registrado na BR-304, na cidade de Angicos. Uma motocicleta e um micro-ônibus bateram de frente. O motociclista, João Matheus Pereira de Araújo, de 25 anos, morreu na hora – ele seguia de Itajá para Natal.

Segundo a PRF, com o impacto da batida, a motocicleta ficou preso ao micro-ônibus. Motorista e passageiros do micro-ônibus não ficaram feridos.