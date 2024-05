Idoso é preso por agredir esposa na Zona Norte de Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa e à Pessoa com Deficiência de Natal (DEPID/Natal), em ação conjunta com a Delegacia Especializada de Combate a Crimes de Racismo, Intolerância e Discriminação (DECRID), prenderam um homem, de 67 anos, por ameaçar e agredir a esposa, de 66 anos. A prisão aconteceu nesta segunda-feira 13, no bairro Lagoa Azul, na Zona Norte de Natal.

As equipes da DEPID e da DECRID se dirigiram ao local e prenderam o agressor. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria e vias de fato, com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).