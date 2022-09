Idoso é morto a tiros enquanto dormia dentro de casa no Oeste potiguar

Segundo informações da Polícia Militar, João Batista Cazuza morava sozinho na localidade conhecida como “Baixa”, na zona urbana do município. Os criminosos invadiram a casa e atiraram várias vezes contra o idoso, que dormia em uma rede.

Ainda de acordo com a PM, os vinhos não souberam informar quantas pessoas participaram do crime, mas a polícia acredita que ao menos quatro homens estejam envolvidos no homicídio porque os suspeitos usaram quatro tipos diferentes de armas.